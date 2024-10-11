В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по помощи Украине

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США могут отказаться от требования к Евросоюзу о длительной блокировке российских активов и рассмотреть возможность участия в предоставлении помощи Украине за счет прибыли от этих активов. Об этом информирует Financial Times.
Изначально Соединенные Штаты настаивали на заморозке активов РФ на 3 года, но этому помешал запрет Венгрии. Однако, согласно информации издания, Вашингтон остается открытым для различных форм участия в предоставлении Киеву кредита в размере 35 миллиардов евро, финансируемого за счет российских активов. Уточняется, что окончательное решение еще не принято.
На сегодняшний день на США «оказывается давление» с тем, чтобы обеспечить Киеву суммы, сопоставимые с выделяемыми Европейским союзом. При этом Вашингтон продолжает настаивать на гарантиях от Евросоюза по сохранению санкций, а также разрабатывает планы на случай возникновения непредвиденных ситуаций.
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Екатерина Коршунова