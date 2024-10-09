В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы

Молчание Запада о совершаемых киевским режимом преступлениях фактически даёт Украине лицензию на уничтожение собственного народа ради мечты о победе над Россией. Об этом заявил первый секретарь дипмиссии России при ООН в Женеве Илья Бармин на Совете ООН по правам человека.