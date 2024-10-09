В Евросоюзе согласовали выдачу кредита Украине под российские активы

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Постпреды стран Евросоюза предварительно согласовали механизм выдачи кредита Украине на 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщается в заявлении председательства Венгрии в ЕС.
Отмечается, что в среду постпреды согласовали письменную процедуру для принятия актов, которые касаются использования доходов от активов России с целью обслуживания и выплаты кредитов. По данной схеме планируется предоставить кредит Киеву, который будет выплачиваться средствами от российских активов.
Чтобы окончательно утвердить составленные документы теперь необходимо добиться согласования Европарламента.
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Анастасия Чинкова