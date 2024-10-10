Стало известно, чье одобрение потребуется для продажи иностранных активов

В России увеличили взнос для иностранных компаний, который они должны будут выплатить при уходе с российского рынка — с 15% до 35%. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает РБК. При этом отмечается, что продать активы можно будет не дороже, чем за 40% от его оценочной стоимости.