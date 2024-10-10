Стало известно, чье одобрение потребуется для продажи иностранных активов

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В России увеличили взнос для иностранных компаний, который они должны будут выплатить при уходе с российского рынка — с 15% до 35%. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает РБК. При этом отмечается, что продать активы можно будет не дороже, чем за 40% от его оценочной стоимости.
По информации агентства, новые правила коснулись и графика выплат — первые 25% от суммы нужно будет заплатить в первый месяц после сделки, 5% — в течение года, последние 5% — за два года.
Вместе с тем появилось новое требование для особенно серьезных сделок: если актив дороже 50 млрд рублей, то продать его получится только при личном одобрении президента России Владимира Путина.
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