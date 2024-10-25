В США утверждают, что Маск регулярно обсуждает с Путиным личные темы и бизнес

Илон Маск (Фото: РИА Новости)
Американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. Правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска, пишет The Wall Street Journal.
В материале издания отмечается, что регулярное общение между самым богатым человеком мира Маском и «главным антагонистом Америки» Путиным вызывают опасения в вопросе обеспечения безопасности.
При этом газета утверждает, что сам Маск отрицает любые контакты с президентом России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Маска предложений о посредничестве при урегулировании отношений с Соединёнными Штатами.
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При этом газета утверждает, что сам Маск отрицает любые контакты с президентом России.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Маска предложений о посредничестве при урегулировании отношений с Соединёнными Штатами.
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Анастасия Чинкова