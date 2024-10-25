В США утверждают, что Маск регулярно обсуждает с Путиным личные темы и бизнес

24 октября 2024 года МУС объявил о передаче дела Монголии на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута. Это решение связано с тем, что Монголия не оказала содействия в аресте и выдаче президента Российской Федерации Владимира Путина во время его официального визита в страну 2 — 3 сентября 2024 года. Об этом информирует РИА Новости.