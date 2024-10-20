Соцсеть Х умрёт в случае победы Харрис на выборах в США, убеждён Ким Дотком

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Социальная сеть Х, которой владеет американский бизнесмен Илон Маск, умрёт, если на президентских выборах в США одержит победу кандидат от Демократической партии Камала Харрис. С таким заявлением выступил Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.
На своей странице как раз в соцсети Х он написал, что ей придёт конец при победе Харрис.
Напомним, что президентские выборы в Штатах пройдут 5 ноября. От партии демократов кандидатом выдвинута нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, а Республиканскую партию представляет экс-глава государства Дональд Трамп.
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Анастасия Чинкова