Илон Маск высказался об отправке южнокорейских войск на Украину

Илон Маск. Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Американский бизнесмен Илон Маск назвал обострением ситуации новость о возможной отправке южнокорейских войск в зону конфликта на Украине. Об этом заявил на своей странице в соцсети Х.
«Ситуация, похоже, обостряется», — написал он.Ранее южнокорейское агентство Newspim сообщило, что власти Южной Кореи рассматривают отправку своих военных специалистов на территорию Украины. Отмечалось, что южнокорейский персонал, в случае отправки, будет состоять из экспертов в области северокорейской разведки и тактики противника. Также солдаты Южной Кореи могли бы принимать участие в допросах или помогать с переводом, если бойцы КНДР попадут в плен.
Чуть позже южнокорейское агентство Yonhap заявило, что представительство КНДР при ООН опровергло информацию об отправке северокорейских военных в зону конфликта на Украине, назвав ее слухами, нацеленными на очернение образа КНДР и подрыв легитимных, дружественных отношений между двумя суверенными государствами.
Читайте также:
КНДР опровергла отправку войск на Украину
В Южной Корее захотели отправить своих военных на Украину из-за КНДР
«Флаг КНДР» появился в районе взятого под контроль села в ДНР — фото
Данил Пономарев