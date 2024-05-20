В США узнали о предполагаемой гибели президента Ирана при крушении вертолета

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Президент Ирана Эбрахим Раиси мог покинуть в результате крушения вертолета. Об этом The Atlantic сообщили источники, близкие к иранскому руководству.
Утверждается, что в настоящее время власти ищут способ объявить об этом, не вызывая хаоса в государстве. В то же время источники американского журнала сообщили, что не могут подтвердить информацию.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
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Александр Климов