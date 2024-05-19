Пассажир потерпевшего аварию вертолета президента Ирана выходил на связь

Фото: iStock/Mikhail Kniazev
Имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем дважды связывался и жаловался на плохое самочувствие в ходе полета на вертолете с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) страны Мехди Сафари телеканалу IRIB.
«В начале инцидента удалось дважды пообщаться с пятничным имамом Тебриза, и он сказал, что (...) слышит шум машин скорой помощи», – уточнил он.
Вертолет с Раиси и Абдуллахианом совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
Читайте также:
В Евросоюзе прокомментировали крушение вертолета с президентом Ирана
Крушение вертолета с президентом Ирана может сорвать важные переговоры с США
Израиль открестился от инцидента с вертолетом президента Ирана
Александр Климов