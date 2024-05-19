Россия выразила готовность направить спасателей на поиски вертолета главы Ирана

Фото: iStock/Semen Salivanchuk
Россия готова отправить спасателей на поиски вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом информационному агентству Tasnim сообщил неназванный представитель российского посольства в Тегеране.
Он подчеркнул, что российские спасатели могут немедленно направиться на помощь.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
Читайте также:
Пассажир потерпевшего аварию вертолета президента Ирана выходил на связь
В Евросоюзе прокомментировали крушение вертолета с президентом Ирана
Москва завила о готовности помочь в поиске вертолета с президентом Ирана
«Мы заявили об этой готовности и ждем решения иранской стороны», – заявил собеседник агентства.
Вертолет с Раиси совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны 19 мая. На место аварии были направлены спасатели и несколько машин скорой помощи. Поисковая операция осложняется плохими погодными условиями и густым туманом. Связь с главой государства отсутствует.
Читайте также:
Пассажир потерпевшего аварию вертолета президента Ирана выходил на связь
В Евросоюзе прокомментировали крушение вертолета с президентом Ирана
Москва завила о готовности помочь в поиске вертолета с президентом Ирана
Александр Климов