В США выяснили, зачем ХАМАС начало войну с Израилем

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Движение ХАМАС начало войну с Израилем, чтобы вернуть палестинский вопрос на стол переговоров, об этом американская газета The New York Times со ссылкой на лидеров движения.
«Я надеюсь, что состояние войны с Израилем станет постоянным на всех границах, и что арабский мир поддержит нас», - прокомментировал ситуацию Тахер Эль-Нуну, советник движения по вопросам прессы.
В NYT также отметили, что лидеры ХАМАС надеются, что нынешние военные действия повлияют на возвращение на стол палестинского вопроса и снимет с него статус-кво.
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Евгения Парфентьева