В США завили о подготовке к будущим сражениям в космосе

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В будущем мир ожидает космическая война, но Соединенные Штаты ее не хотят. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя космического командования армии США генерала Стивена Уайтинга.
По его мнению, ключевой войной в ближайшие десятилетия будет не военно-морская или воздушная, а космическая. Чтобы гарантировать свое превосходство над другими странами, Вашингтон должен направить часть своих национальных ресурсов на разработки в этой области, сказал он.
Однако американский военачальник подчеркнул, что он против расширения конфликтов между государствами до космических масштабов.
Такой сценарий развития событие нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов и их союзников, добавил командующий. Он добавил, что подобные угрозы больше не являются гипотетическими, как это было раньше.
Ранее Соединенные Штаты заявили, что Starlink используется российскими военными. По имеющимся у них данным, российские военные якобы используют спутниковые интернет-терминалы компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.
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Однако американский военачальник подчеркнул, что он против расширения конфликтов между государствами до космических масштабов.
«Позвольте мне предельно четко обозначить: те из нас, кто служат в Космическом командовании, не хотят, чтобы война началась или переросла на космический уровень», — сказал Уайтинг.
Такой сценарий развития событие нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов и их союзников, добавил командующий. Он добавил, что подобные угрозы больше не являются гипотетическими, как это было раньше.
Ранее Соединенные Штаты заявили, что Starlink используется российскими военными. По имеющимся у них данным, российские военные якобы используют спутниковые интернет-терминалы компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.
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Александр Климов