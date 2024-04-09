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В Раде раскрыли содержание пунктов утвержденного в первом чтении закона о мобилизации

Комитет Рады по обороне: Закон о мобилизации на Украине принят в первом чтении
09 апреля 2024, 23:28
Фото: iStock/Marysik

Фото: iStock/Marysik

Комитет Верховной Рады по обороне Украины принял в первом чтении законопроект о мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко* на своем Telegram-канале.
Во второе чтение был отправлен ряд норм, в том числе вызвавших общественную полемику. Например, предполагается введение ограничения на консульскую услуги для мужчин в возрасте 18-60 лет, не имеющих военно-учетных документов.

Также предусмотрены положения об ограничениях на использование автотранспорта для уклонистов по требованию территориальных центров комплектования (ТЦК).



Лица, которым с 24 февраля 2022 года установлена 2-3 группа инвалидности, за исключением военнослужащих, обязаны проходить повторное медицинское обследование на предмет годности к военной службе. Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, должны пройти медицинский осмотр в течение 12 месяцев.

Законопроект вводит ряд реформ для военнослужащих. Среди них – право на демобилизацию лиц с инвалидностью или освобожденного военнопленного, ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 гривен за особые заслуги и ежемесячная выплата в размере 70 000 гривен для военнослужащих, находящихся на «нуле» и выполняющих контрнаступательные задачи.

Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что проект снова претерпел множество изменений, призвал общественность дождаться сводной таблицы и допустил, что голосование в Верховной Раде состоится не позднее 10 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 25 лет. До этого минимальный возраст мобилизации в стране составлял 27 лет.

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«Нонсенс»: Салливан ответил на заявление СК о спонсорах терактов в России
09 апреля 2024, 23:48

Фото: iStock/rarrarorro

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отреагировал на заявление Следственного комитета России относительно спонсоров терактов в стране, сообщает РИА Новости.
Советник считает, что утверждения ведомства о том, что средства использовались для финансирования терроризма через компанию Burisma, связанную с сыном президента США Джо Байдена Хантером, являются чушью.

По словам Салливана, Россия «знает, что именно ИГ* совершило теракт в Москве», Вашингтон также об этом осведомлен.

«Мы предупреждали о готовящейся террористической атаке, все остальное это шум», – сказал советник.

Ранее Следственный комитет РФ раскрыл имена спонсоров терактов в России. По данным следствия, средства террористам перечислялись через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings. Эти средства якобы использовались в течение последних нескольких лет для совершения терактов в России и за рубежом.

Отмечалось, что Burisma Holdings, принадлежащая Николаю Злочевскому, которого называют одним из главных спонсоров украинской террористической деятельности, по слухам, связана с семьей президента США Джо Байдена. Сын президента США, Хантер Байден, работал в компании Burisma.

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* «Исламское государство», запрещенная в РФ террористическая организация
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#сша
#джозеф байден
#украина
#теракт
#россия
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Стало известно о создании штаба НАТО в 140 километрах от российской границы
IltaLehti: Штаб войск НАТО расположат в Финляндии в 140 км от границы с Россией
09 апреля 2024, 23:16

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы будет располагаться в городе Миккели, Финляндия. Об этом сообщила газета IltaLehti со ссылкой на источники.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил газете, что командный центр расположат в Финляндии. Центр будет создан в 140 км от российской границы.

«Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», – отметил он.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на «Царьград» сообщало о намерении НАТО разместить элитные отряды НАТО во Львове и Киеве.

Незадолго до этого посол в США Анатолий Антонов заявил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для российской стороны.

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#финляндия
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#россия
#граница
#киев
#львов
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CENTCOM: США передали Украине предназначенное для хуситов иранское оружие
09 апреля 2024, 22:17

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США передали в апреле Украине оружие и боеприпасы, которые якобы Корпус стражей Исламской революции (элитное подразделения ВС) Ирана должен был передать йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам). Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
«Четвертого апреля 2024 года правительство США передало более 5 тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 миллиметра украинским вооруженным силам», — говорится на странице CENTCOM в соцсети X.

Уточняется, что данное вооружение предназначалось хуситам в Йемене, однако изымалось Центральным командованием ВС США и военно-морскими силами партнеров с мая 2021 года по февраль 2023 года.

При этом за последние три дня хуситы атаковали британское судно Hope Island в Красном море и совершили операции против двух израильских судов — MSC Grace F в Индийском океане и MSC Gina в Аравийском море. Кроме того, были проведены атаки на несколько американских военных фрегатов в Красном море.

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#море
#судно
#правительство
#вооружение
#операции
#ракеты
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Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев уходит в отставку
Хинштейн: Гендиректор Судебного департамента при ВС РФ Гусев уходит в отставку
09 апреля 2024, 19:42

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Гендиректор Судебного департамента при Верховном Суде России Александр Гусев уходит в отставку. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Александр Гусев написал заявление об отставке. Ожидается, что Совет судей РФ рассмотрит его уже на этой неделе», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что Гусев находился на этой должности с 2000 года.

Судебный департамент организовывает деятельность всех судов в стране и обеспечивает единое информационное пространство судебной системы.

Сегодня, 9 апреля, в отставку также подал мэр Чебоксар Денис Спирин.

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#мид
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#telegram
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#рф
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«Щёлканье каблуками»: Лукашенко обрушился с критикой на белорусский ВПК
Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
09 апреля 2024, 19:17

Фото: Официальный сайт Кремля

Военно-промышленный комплекс Белоруссии пока что работает слабо, об этом заявил Глава Республики Александр Лукашенко, его цитирует «Белта».
«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками», — заявил Лукашенко.

Однако, он отметил, что свою работу военно-промышленный комплекс получит возможность продемонстрировать уже совсем скоро. На полигонах придётся показать, какие у ВПК есть беспилотные летательные аппараты и какая артиллерия.

Ранее Лукашенко заявил, что правительство делает всё для сохранения Белоруссии от угрозы «горячей войны». По его словам, покинувшие страну оппозиционеры привлекают в Белоруссию иностранных граждан, которые смогут устроить теракты и разжечь конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#александр лукашенко
#белоруссия
#беспилотник
#оружие
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Мэр Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке
09 апреля 2024, 17:38

Фото: Telegram-канал Д. Спирина

Мэр столицы Чувашской республики Чебоксар Денис Спирин объявил о своей отставке, отметив, что после отдыха вновь вернётся к труду на благо России.
«Уважаемые горожане, принял решение о сложении полномочий главы города. Для меня это непростое решение, но оно взвешенно и хорошо обдуманно. В ближайшее время намерен немного отдохнуть, затем продолжу трудиться на благо нашей страны», — написал Спирин в своём Telegram-канале.

Он также поблагодарил жителей Чебоксар за доверие, обратную связь и конструктивную критику. Спирин отметил, что всегда будет с теплотой вспоминать годы на посту главы города.

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#telegram
#мэр
#россия
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Политолог Баширов объяснил бессмысленность саммита по Украине в Швейцарии
09 апреля 2024, 17:26

Фото: iStock/alexis84

Политолог Марат Баширов заявил о бессмысленности мирного саммита по Украине в Швейцарии, поскольку на нём не будет России.
«Бессмысленно проводить саммит, если в нём не будет принимать участие РФ. Проведение любых саммитов право любой страны — если Швейцария хочет потратить деньги, пусть тратит, только есть проблема в результативности. В конечном итоге получится из всего этого, но обычно все итоговые декларации ничего из себя не представляют», — пояснил в беседе с «Известиями» Баширов.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Он отметил, что российская позиция хорошо известна.

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#россия
#страны
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#швейцария
#украина
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Костюков: саровский ядерный центр обеспечит суверенитет РФ в атомной сфере
09 апреля 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Саровский ядерный центр продолжит работать в направлении создания научно-технологического задела для обеспечения суверенитета России в сфере атома. Такое заявление сделал директор центра, Герой России Валентин Костюков на открытии конференции по истории отечественного атомного проекта.
«Сегодня ключевым элементом является технологический суверенитет, который в конечном итоге реализуется в рамках нашей деятельности — именно технологический суверенитет, создание критически важных наукоемких технологий и организация производства в стратегически значимых отраслях промышленности», — уверен Костюков.

Он пояснил, что речь идет о работах, которые создают научно-технологический задел на несколько десятилетий вперёд. При этом особую роль в данном вопросе играет талантливая молодёжь, для которой в Саровском ядерном центре созданы все необходимые условия.

Кроме того, Костюков заявил, что ядерный центр справится со всеми задачами, которые поставило государство в рамках обеспечения укрепления технологического суверенитета России.

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#государство
#путин
#рф
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Россия не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, заявило посольство
Посольство в Берне: Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине
09 апреля 2024, 17:00

Фото: iStock/RossHelen

Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Хохлов отметил, что российская позиция хорошо известна. По его словам, даже если Москва получит приглашение, то в любом случае не посетит эту конференцию, поскольку на ней будет продвигаться «нежизнеспособная «формула мира», которая не учитывает российские интересы».

По предварительной информации источника, в саммите примут участие представители от 80 до 100 государств.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.

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