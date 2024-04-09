В Раде раскрыли содержание пунктов утвержденного в первом чтении закона о мобилизации

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Комитет Верховной Рады по обороне Украины принял в первом чтении законопроект о мобилизации, сообщил депутат Алексей Гончаренко* на своем Telegram-канале.
Во второе чтение был отправлен ряд норм, в том числе вызвавших общественную полемику. Например, предполагается введение ограничения на консульскую услуги для мужчин в возрасте 18-60 лет, не имеющих военно-учетных документов.
Также предусмотрены положения об ограничениях на использование автотранспорта для уклонистов по требованию территориальных центров комплектования (ТЦК).
Лица, которым с 24 февраля 2022 года установлена 2-3 группа инвалидности, за исключением военнослужащих, обязаны проходить повторное медицинское обследование на предмет годности к военной службе. Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, должны пройти медицинский осмотр в течение 12 месяцев.
Законопроект вводит ряд реформ для военнослужащих. Среди них – право на демобилизацию лиц с инвалидностью или освобожденного военнопленного, ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 гривен за особые заслуги и ежемесячная выплата в размере 70 000 гривен для военнослужащих, находящихся на «нуле» и выполняющих контрнаступательные задачи.
Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что проект снова претерпел множество изменений, призвал общественность дождаться сводной таблицы и допустил, что голосование в Верховной Раде состоится не позднее 10 апреля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 25 лет. До этого минимальный возраст мобилизации в стране составлял 27 лет.
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Также предусмотрены положения об ограничениях на использование автотранспорта для уклонистов по требованию территориальных центров комплектования (ТЦК).
Лица, которым с 24 февраля 2022 года установлена 2-3 группа инвалидности, за исключением военнослужащих, обязаны проходить повторное медицинское обследование на предмет годности к военной службе. Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, должны пройти медицинский осмотр в течение 12 месяцев.
Законопроект вводит ряд реформ для военнослужащих. Среди них – право на демобилизацию лиц с инвалидностью или освобожденного военнопленного, ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 гривен за особые заслуги и ежемесячная выплата в размере 70 000 гривен для военнослужащих, находящихся на «нуле» и выполняющих контрнаступательные задачи.
Депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что проект снова претерпел множество изменений, призвал общественность дождаться сводной таблицы и допустил, что голосование в Верховной Раде состоится не позднее 10 апреля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) до 25 лет. До этого минимальный возраст мобилизации в стране составлял 27 лет.
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов