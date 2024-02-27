Бывший глава НПО «Космос» Черняков скончался в Москве от инсульта

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В Москве скончался бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков, об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на адвокатов предпринимателя.
Как стало известно изданию, в прошлые выходные Чернякову стало плохо. Его госпитализировали в столичную больницу с диагнозом «инсульт». Несколько дней врачи боролись за жизнь предпринимателя, однако, спасти его не удалось. Отмечается, что Черняков не дожил всего две недели до своего 65-летия.
Церемонию прощания с Черняковым планируют провести в ЦКБ. Похороны предпринимателя назначены на 28 февраля.
Напомним, Чернякова обвиняли в мошенничестве на 17 миллиардов рублей. В ноябре 2019 году его экстрадировали из Польши в Россию, где он провёл в тюрьме два года. На Родине предпринимателя поместили в следственный изолятор, однако, в мае 2022 года его выпустили на свободу из-за истечения предельного срока содержания под стражей.
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