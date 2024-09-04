Украинская атака на Курскую область показала безвыходное положение, в котором оказался Киев. Об этом заявил обозреватель Захари Йост в статье для американского журнала The National Interest.
Йост отметил, что основной целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области была попытка воспрепятствовать дальнейшему продвижению российских войск на фронте. Однако этот план провалился, и сдача Покровска России теперь кажется неизбежной. По мнению автора, Киев мог рассчитывать на возможность обмена этой территории в будущем на переговорах, но такие надежды выглядят маловероятными.
Ранее, 6 августа, Украина нанесла массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. После этого украинские войска начали штурм государственной границы и временно взяли под контроль несколько населенных пунктов на территории России.
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«У Украины заканчиваются люди, техника и, в конечном счете, время. Это вторжение свидетельствует о том, что украинское руководство осознает это», — подчеркнул Йост.
Ранее, 6 августа, Украина нанесла массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. После этого украинские войска начали штурм государственной границы и временно взяли под контроль несколько населенных пунктов на территории России.
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Елена Перлова