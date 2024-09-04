В Британии назвали один из самых мощных ударов ВС РФ по Украине

Фото: Минобороны РФ
Удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве, произошедший 3 сентября, одним из самых мощных с начала российской специальной операции на Украине.
Атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года, заявил британский журнал Times. Удар был нанесен ракетной системой залпового огня «Искандер». В результате первой ракеты было уничтожено здание учебно-административного корпуса, вторая ракета разрушила здание столовой на территории объекта.
Ранее сообщалось, что российские военные организовали удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве с использованием ракетного комплекса «Искандер» всего за 20 минут. По данным Telegram-канала «Военная хроника» (ВХ), на подготовку удара ушло минимальное время благодаря оперативной работе разведки и командования. С момента обнаружения скопления личного состава ВСУ до нанесения удара прошло всего 10–20 минут, что позволило «упаковать все» за короткий промежуток времени.
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Елена Перлова