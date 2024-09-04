В Британии назвали один из самых мощных ударов ВС РФ по Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в своем Telegram-канале.