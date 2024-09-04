Алаудинов: ВСУ потеряли в Курской области наиболее подготовленных бойцов

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в Курской области, где потеряли часть наиболее подготовленных частей и наемников.
Алаудинов отметил, что украинские силы сосредоточили значительные ресурсы на атаке на приграничные районы Курской области, включая иностранные наемники и лучшие подразделения. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Алаудинова, российские войска успешно выбивают украинские батальоны, в результате чего выжившие бойцы эвакуируются в тыл. На их место прибывают новые подразделения, состоящие в основном из мобилизованных украинцев, которые были подготовлены за последние месяцы.
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«Серьезный акцент они сделали на этот прорыв, задействовали туда большое количество иностранцев и лучшие силы, которые у них есть. Я думаю, очень серьезный процент этих иностранцев и подготовленных сил и средств они потеряли уже», — заявил он.
По словам Алаудинова, российские войска успешно выбивают украинские батальоны, в результате чего выжившие бойцы эвакуируются в тыл. На их место прибывают новые подразделения, состоящие в основном из мобилизованных украинцев, которые были подготовлены за последние месяцы.
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Елена Перлова