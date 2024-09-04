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Алаудинов: ВСУ потеряли в Курской области наиболее подготовленных бойцов

04 сентября 2024, 05:25

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в Курской области, где потеряли часть наиболее подготовленных частей и наемников.
Алаудинов отметил, что украинские силы сосредоточили значительные ресурсы на атаке на приграничные районы Курской области, включая иностранные наемники и лучшие подразделения. Об этом сообщает ТАСС.

«Серьезный акцент они сделали на этот прорыв, задействовали туда большое количество иностранцев и лучшие силы, которые у них есть. Я думаю, очень серьезный процент этих иностранцев и подготовленных сил и средств они потеряли уже», — заявил он.


По словам Алаудинова, российские войска успешно выбивают украинские батальоны, в результате чего выжившие бойцы эвакуируются в тыл. На их место прибывают новые подразделения, состоящие в основном из мобилизованных украинцев, которые были подготовлены за последние месяцы.

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Times: удар по Полтаве один из самых мощных за весь период конфликта
04 сентября 2024, 05:00

Фото: Минобороны РФ

Удар по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве, произошедший 3 сентября, одним из самых мощных с начала российской специальной операции на Украине.
Атака на учебный центр стала одной из самых разрушительных с 2022 года, заявил британский журнал Times. Удар был нанесен ракетной системой залпового огня «Искандер». В результате первой ракеты было уничтожено здание учебно-административного корпуса, вторая ракета разрушила здание столовой на территории объекта.

Ранее сообщалось, что российские военные организовали удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве с использованием ракетного комплекса «Искандер» всего за 20 минут. По данным Telegram-канала «Военная хроника» (ВХ), на подготовку удара ушло минимальное время благодаря оперативной работе разведки и командования. С момента обнаружения скопления личного состава ВСУ до нанесения удара прошло всего 10–20 минут, что позволило «упаковать все» за короткий промежуток времени.

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#удар
#атака
#вс рф
#украина
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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, включая Киевскую
04 сентября 2024, 04:35

Фото: istock/Alexyz3d

Воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины, в том числе в Киевской, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги прозвучал в Сумской области в 20:09 мск, в Черниговской — в 20:45 мск, в Полтавской — в 20:50 мск, в Харьковской — в 23:20 мск. В Киевской области тревога была объявлена в 01:36 мск среды.

Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Луганской области (ЛНР), что добавляет напряженности в регионе.

На фоне продолжающихся ударов по украинской инфраструктуре, которые начались 10 октября 2022 года, воздушная тревога объявляется регулярно. Эти удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности и военного управления. Российские власти утверждают, что российские войска избегают атак на жилые дома и социальную инфраструктуру, несмотря на частые сообщения о таких атаках.

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#тревога
#всу
#удар
#воздушная тревога
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Украина продолжает закупку китайских дронов, несмотря на протест производителя
Украина закупает китайские дроны через Польшу, несмотря на возражения DJI
04 сентября 2024, 04:10

Фото: Минобороны РФ

Украина продолжает закупку китайских дронов Mavic, несмотря на возражения со стороны производителя DJ. По данным анализа, Киев осуществляет покупки через дочернее подразделение польской компании и индивидуальных предпринимателей.
На украинском портале госзакупок Prozorro размещены данные о крупнейшем контракте на сумму более 391,5 миллиона гривен (857 миллионов рублей) на приобретение дронов DJI, передает РИА Новости. Контракт был заключен между муниципальным отделом по безопасности горсовета Киева и компанией «УМО Украина». В рамках соглашения поставщик обязался доставить 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 дронов DJI Mavic 3E до 31 августа.

Компания «УМО Украина» является дочерним предприятием польской фирмы «УМО», специализирующейся на поставках военной техники. Публикации в социальных сетях польской компании рекламируют продукцию DJI.

Из публичных данных также следует, что «УМО Украина» поставила дроны DJI для различных подразделений ВСУ. Например, для 25-й воздушно-десантной бригады было поставлено 15 дронов DJI Mavic 3 Pro за один миллион гривен, а для 103-й отдельной бригады территориальной обороны — 40 дронов DJI Mavic 3 Pro за 2,8 миллиона гривен.

В то время как DJI высказывала возражения против поставок своих дронов в Украину, контрактные обязательства продолжают выполняться, что подчеркивает активное сотрудничество между украинскими закупщиками и польскими поставщиками.

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#украина
#всу
#дроны
#польша
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В Киеве снова подожгли автобус ВСУ
В Киеве сгорел очередной автобус ВСУ: предполагается поджог
04 сентября 2024, 03:31

Фото: istock/Ali Çobanoğlu

В Киеве сгорел очередной автобус Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог.
Согласно публикации украинского издания «Страна.ua», инцидент произошел в одном из районов города. Издание ссылается на сообщения местных пабликов, которые указывают на поджог как возможную причину пожара.

Ранее в Украине стали фиксировать случаи поджогов военных автомобилей, что связано с увеличением напряженности вокруг мобилизации. Сообщается, что украинские автомобилисты начали защищать свои машины от поджогов, прикрепляя наклейки с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования).

В последнее время также распространяются видео, на которых изображены действия представителей военкоматов, увозящих мужчин в микроавтобусах, что вызывает общественное возмущение и дополнительные напряжения в стране.

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#поджог
#автобус
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«Военная хроника»: Удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут
04 сентября 2024, 03:27

Фото: istock/aapsky

Российские военные организовали удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве с использованием ракетного комплекса «Искандер» всего за 20 минут.
По данным Telegram-канала «Военная хроника» (ВХ), на подготовку удара ушло минимальное время благодаря оперативной работе разведки и командования. С момента обнаружения скопления личного состава ВСУ до нанесения удара прошло всего 10–20 минут, что позволило «упаковать все» за короткий промежуток времени.

Напомним, что 3 сентября российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава, что вызвало значительные потери среди украинских военных. После этого инцидента командование ВСУ объявило о намерении усилить меры безопасности на военных объектах.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве.

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#всу
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#атака
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Украина на грани: раскрыто, что ждет ВСУ после возможного поражения в Донбассе
UnHerd: Поражение ВСУ в Донбассе приведет к новому этапу конфликта на Украине
04 сентября 2024, 02:51

Фото: istock/OleksandrKhomenko

Возможное крушение украинской обороны в Донбассе может стать началом нового этапа конфликта на Украине, сообщает британский портал UnHerd.
В статье отмечается, что если линия фронта в Донбассе рухнет в ближайшие недели, перед российской армией не останется значительных препятствий вплоть до Днепра.

Особую опасность представляет наступление российских сил на город Красноармейск в ДНР. Его захват осложнит снабжение ключевых укрепрайонов украинской армии, что может привести к коллапсу всей оборонительной линии ВСУ.

UnHerd подчеркивает, что Украина не в состоянии предотвратить этот сценарий, который может существенно изменить ход конфликта.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о продвижении российской группировки «Центр» в ДНР, в том числе в районе населенного пункта Гродовка на Красноармейском направлении, где были нанесены поражения нескольким украинским бригадам.

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#днр
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#рф
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Сырский временно отстранил начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Гладкого
04 сентября 2024, 01:13

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил о временном отстранении Романа Гладкого от должности начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ.
Решение об отстранении принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на время проведения специальной проверки Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «КП». Согласно заявлению Генштаба, проверка СБУ связана с подозрениями в возможных связях семьи Гладкого с Россией.

«На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что необходимость проверки вызвана вопросами о наличии у жены Гладкого российского паспорта и о том, что его дочь якобы выступала под флагом России на спортивных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве.

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#сбу
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#украина
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ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве
Пресс-служба ВСУ: меры безопасности на военных объектах будут усилены
04 сентября 2024, 00:24

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены усилить меры безопасности на своих военных объектах после удара, который российские войска нанесли по учебно-тренировочному центру в Полтаве. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в своем Telegram-канале.
«Меры по обеспечению безопасности личного состава на объектах будут усилены, а требования к дисциплине и командованию наших частей ужесточены», — говорится в заявлении.
Командование ВСУ проводит расследование, чтобы установить, были ли приняты необходимые меры безопасности на объекте в Полтаве, который подвергся атаке.
3 сентября российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве, когда там проходило построение личного состава. По данным председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, потери украинской стороны составляют сотни человек.

Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве, в результате чего погибли более 40 украинских военных, еще 180 получили ранения.

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#военные
#меры
#всу
#вс рф
#удар
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США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России
Белый дом: США не будут разрешать Украине использовать их оружие для ударов вглубь РФ
03 сентября 2024, 23:39

Белый дом заявил, что США не планируют разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения дальних ударов по территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов.

«Что касается нашей политики в части возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь РФ, то ничего не поменялось, и процесса изменений не происходит», — подчеркнула Жан-Пьер.
Таким образом, администрация Байдена продолжает придерживаться ранее установленных ограничений, несмотря на усиливающуюся напряженность в регионе.

Напомним, истребитель США F-16, скорее всего, сбила не американская ПВО, высказал изданию Libre свое мнение французский эксперт Ксавье Тительман. Он со скепсисом отнесся к тому, что технику сбили при помощи Patriot, поскольку американские ПВО и истребители способны друг друга распознавать.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует до последнего держать территорию под Курском, заявил в беседе с NBC News глава киевского режима Владимир Зеленский.

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