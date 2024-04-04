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Американский наемник с позывным Джеки заявил, что российские военнослужащие доминируют на линии боевого соприкосновения из-за нехватки у ВСУ боеприпасов. Об этом сообщает Business Insider.
Автор материала сообщает, что у российской армии имеется «свобода действий». По словам Джеки, солдаты ВС РФ являются альфа-хищниками на поле боя.
Американский наемник отметил, что количество боеприпасов сократилось из-за сокращения финансирования США.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Американский наемник отметил, что количество боеприпасов сократилось из-за сокращения финансирования США.
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Екатерина Коршунова