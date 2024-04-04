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В Донецкой народной республике обнаружили заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по республике.
Отмечается, что сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе нашли заминированный тайник. По данным источника, его заготовили украинские солдаты во время отступления на авдеевском направлении.
Внутри тайника находились 9 автоматов Калашникова АК-74, АК-12, ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, а также техника британского, американского и шведского производств. Опасные предметы были уничтожены.
Ранее американский отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что западные страны должны перестать спонсировать киевский режим, который уже практически потерпел поражение.
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Внутри тайника находились 9 автоматов Калашникова АК-74, АК-12, ручной противотанковый гранатомет RGW-90 израильского производства, а также техника британского, американского и шведского производств. Опасные предметы были уничтожены.
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Екатерина Коршунова