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НАТО спровоцировала прокси-войну с Россией, значительно укрепив ее позиции на мировой арене. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Суть в том, что НАТО — хлипкий фасад. И виной тому не Путин, мы убили альянс, когда втянули его в эту прокси-войну, которая не имела никакого смысла, а затем дали России возможность продемонстрировать, что она способна действовать как великая держава», — признал Макгрегор в интервью Stephen Gardner.
Он отметил, что НАТО изначально не имела шансов против Москвы, которая всегда была самодостаточной. В результате конфликта Россия стала еще более сильной, чем когда-либо.
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