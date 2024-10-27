В США заявили о беспокойстве Пентагона насчет контактов Путина и Маска

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В Пентагоне беспокоятся о возможных контактах американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска и президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава NASA Билл Нельсон в разговоре с Semafor.
По его словам, данную информацию необходимо расследовать. Нельсон отметил, что если сообщения о «многочисленных» разговорах главы российского государства и американского бизнесмена подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.
Ранее в Белом доме сообщили, что администрация Соединенных Штатов не имеет информации о том, что Илон Маск контактировал с лидером РФ Владимиром Путиным. Примечательно, что глава компании SpaceX неоднократно выступал за скорейшие переговоры с Путиным касательно украинского конфликта.
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Екатерина Коршунова