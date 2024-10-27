Пентагон назвал ошибкой возможный ответ Ирана на удары Израиля

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Министр обороны США Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Йоавом Галантом и выразил надежду, что Иран воздержится от ответа на израильскую агрессию, сообщает РИА Новости.
По его словам, это было бы ошибкой Тегерана. Министр также заявил, что израильская атака должна означать конец взаимных атак двух государств.
Госсекретарь добавил, что Вашингтон полностью готов «защищать свои войска, объекты и партнеров в регионе». Он добавил, что Соединенные Штаты «не потерпят никаких попыток использовать напряженность или эскалацию конфликта».
Накануне стало известно, что Израиль атаковал Иран. До этого руководство Ирана приказало иранской армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля. Армии было приказано разработать различные планы ответа на израильскую атаку.
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Госсекретарь добавил, что Вашингтон полностью готов «защищать свои войска, объекты и партнеров в регионе». Он добавил, что Соединенные Штаты «не потерпят никаких попыток использовать напряженность или эскалацию конфликта».
Накануне стало известно, что Израиль атаковал Иран. До этого руководство Ирана приказало иранской армии готовиться к войне на случай ответной атаки Израиля. Армии было приказано разработать различные планы ответа на израильскую атаку.
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Александр Климов