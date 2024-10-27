Трамп пообещал при победе на выборах не отправлять американцев воевать

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал не вовлекать американские войска в зарубежные конфликты, если он станет президентом. Об этом он заявил на митинге в Пенсильвании, передает RSBN.
«При мне США не вели войны. Мы добивались мира через силу. Это замечательно. Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали», – подчеркнул политик.
Дональд Трамп выразил уверенность, что в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис американцы будут участвовать в иностранных конфликтах. Трамп также заявил, что в случае победы кандидата от демократов США «не справятся с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным или главой Северной Кореи Ким Чен Ыном».
Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что после выборов в США не произойдет принципиальных изменений в политике США в отношении конфликта на Украине.
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