Австрия призвала своих граждан покинуть Иран

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В МИД Австрии призвали граждан стран воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну тех, кто в ней уже находится. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что из-за сложившейся напряженной ситуацией в регионе в ближайшее время можно ожидать повышенный уровень опасности. Отмечается, что рейсы в Тегеран из Австрии отменены до 18 апреля.
Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. Атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. Иран пообещал ответить Израилю на авиаудар, который был нанесён по иранскому консульству в Дамаске.
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