В США заявили о риске начала новой войны на Ближнем Востоке

Фото: iStock/rarrarorro
Власти США обеспокоены риском войны между Израилем и ливанским движением «Хезболла» после ракетного удара по Голанским высотам, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя американских властей.
Чиновники обеспокоены тем, что если Израиль и палестинская организация ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа, может начаться новая война. Конфликт может еще больше втянуть Вашингтон в ближневосточное противостояние.
Ранее министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Израиль близок к войне с Ливаном и шиитским движением «Хезболла».
Читайте также:
Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось
Нетаньяху обратился к «Хезболле» с угрозой после обстрела Голанских высот
ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам
«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне», – отмечается в материале.
Ранее министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Израиль близок к войне с Ливаном и шиитским движением «Хезболла».
Читайте также:
Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось
Нетаньяху обратился к «Хезболле» с угрозой после обстрела Голанских высот
ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам
Александр Климов