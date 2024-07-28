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В США заявили о риске начала новой войны на Ближнем Востоке

Axios: США опасаются начала войны после ракетного удара по Голанским высотам
28 июля 2024, 02:07
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Власти США обеспокоены риском войны между Израилем и ливанским движением «Хезболла» после ракетного удара по Голанским высотам, сообщает портал Axios со ссылкой на представителя американских властей.
Чиновники обеспокоены тем, что если Израиль и палестинская организация ХАМАС не смогут достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа, может начаться новая война. Конфликт может еще больше втянуть Вашингтон в ближневосточное противостояние.

«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне», – отмечается в материале.



Ранее министр иностранных дел Исраэль Кац заявил, что Израиль близок к войне с Ливаном и шиитским движением «Хезболла».

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#израиль
#ракетный удар
#джозеф байден
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В Германии раскрыли план Зеленского по сохранению власти
28 июля 2024, 05:04

Президент Украины Владимир Зеленский желает обострить конфликт между Россией и НАТО, чтобы остаться у власти. Этот план раскрыл бывший генерал бундесвера в отставке Харальд Куят в интервью порталу NachDenkSeiten.
По его словам, только таким образом Зеленский сможет предотвратить поражение украинских войск на поле боя и сохранить свой режим. Назвав срыв переговоров с Россией серьезным просчетом Запада и Украины, Куят отметил, что Киеву и его союзникам грозят огромные негативные экономические и политические последствия.

«Чем бы ни закончилась эта война, проигравшие уже сегодня очевидны: украинский народ и Европа», – заключил он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Зеленский втягивает НАТО в конфликт с Россией.

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#украина
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Лавров прибыл в Малайзию
Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Малайзию
28 июля 2024, 04:49

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию в субботу, 27 июля. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что 28 июля состоится встреча министров иностранных дел двух стран.

Ранее, 26-27 июля, Сергей Лавров посетил Лаос для участия в мероприятии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице страны Вьентьяне. В ходе визита он встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

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#турция
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В Мали заявили о ведении ожесточенных боев с террористами
Генштаб ВС Мали: ведутся бои с террористами на северо-востоке страны
28 июля 2024, 03:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Мали ведут тяжелые бои с террористическими группировками на северо-востоке страны. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об этом говорится в коммюнике, опубликованном Генеральным штабом вооруженных сил страны.
Отмечается, что организуются крупномасштабные атаки на базы террористов и контрабандистов «всех мастей». По данным Генштаба, малийские беспилотники успешно уничтожили пять целей террористов.

Генштаб призвал мирных жителей держаться подальше от районов, где действуют террористы, чтобы избежать жертв.

Ранее в Африке была уничтожена колонна автомобилей, принадлежащих частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Инцидент произошел недалеко от города Кидаль в Мали, где боевики из арабского движения «Координация движения Азавад» устроили засаду на колонну ЧВК и правительственных бойцов.

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#террористы
#военные
#беспилотник
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«Оппонент с низким IQ»: Трамп оскорбил Харрис
28 июля 2024, 01:06

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп оскорбил нынешнего вице-президента Камалу Харрис во время своего выступления на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, передает РИА Новости.
«В этом зале сидят люди с высоким IQ. Мой оппонент имеет низкий IQ, причем я говорю не о нем, я говорю о ней», – сказал Трамп, подразумевая американского президента Джо Байдена и Камалу Харрис.

Дональд Трамп, ранее встретившийся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, заявил, что если Камала Харрис победит на президентских выборах в США, то мир ждет третья мировая война. Это связано с тем, что Харрис понимает проблемы Ближнего Востока гораздо хуже, чем он сам.

Трамп будет баллотироваться на выборы главы государства в третий раз подряд. Он был официально выдвинут Республиканской партией. Харрис же готовится к президентской гонке после отказа главного кандидата от демократов Джо Байдена участвовать в президентской гонке.

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#сша
#президент
#биньямин нетаньяху
#израиль
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В США назвали ежедневные потери ВСУ
28 июля 2024, 00:13

Фото: istock / Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют около двух тысяч человек каждый день, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, украинская армия теряет по бригаде каждый день. Джонсон отметил, что в июне украинская армия потеряла около 55 тысяч солдат, что равно количеству солдат, потерянных США во Вьетнаме за 15-20 лет.

Он подчеркнул, что украинской армии грозит полный крах, поскольку российские войска перерезают главную линию снабжения в Донбассе.

«Можно провести параллель, как будто Джо Байден – образ Дориана Грея, все, что происходит с ним, теперь происходит и с Украиной: по мере того, как Байден терпит крах, ускоряется и крах Украины», – резюмировал Джонсон.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 740 военнослужащих в зоне действия группировки «Юг».

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#россия
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Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось
ЦАХАЛ: число погибших во время атаки на Голанские высоты «Хезболлой» достигло 11
27 июля 2024, 23:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Число погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах возросло до 11 человек, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По словам чиновника, ракетный обстрел был осуществлен ливанской движением «Хезболла». Группировка отвергла обвинения Израиля в ударе.

В субботу, 27 июля, поступило сообщение об ударе по детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Предварительно, в результате обстрела более 30 человек получили ранения, девять детей погибли.

Биньямин Нетаньяху заявил, что государство намерено защищать себя любыми методами. По его словам, каждый, кто желает стабильности на Ближнем Востоке, должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, секторе Газа или Ливане.

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#иран
#йемен
#сектор газа
#ракетный удар
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Нетаньяху обратился к «Хезболле» с угрозой после обстрела Голанских высот
27 июля 2024, 23:25

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал призвать ливанское шиитское движение «Хезболла» к ответу за обстрел Голанских высот, передает РИА Новости со ссылкой на ​пресс-службу политика.
«"Хезболла" заплатит за это самую высокую цену – такую, какую оно еще не платило», – заявил премьер-министр.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение нанесло ракетный удар по Голанским высотам. Однако «Хезболла» опровергла эту атаку.

В субботу, 27 июля, поступило сообщение об ударе по детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Предварительно, в результате обстрела более 30 человек получили ранения, девять детей погибли.

Биньямин Нетаньяху заявил, что государство намерено защищать себя любыми методами. По его словам, каждый, кто желает стабильности на Ближнем Востоке, должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, секторе Газа или Ливане.

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Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам
#цахал
#израиль
#биньямин нетаньяху
#иран
#йемен
#сектор газа
#ракетный удар
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Эрдоган потребовал извинений от лидера Палестины
Эрдоган: Турция ждет извинений от Аббаса, отказавшегося выступить в парламенте
27 июля 2024, 22:54

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Анкара ждёт извинений от лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса, который отказался выступать в турецком парламенте.
«Пусть господин Аббас не обижается, но ему необходимо извиниться, так как мы его пригласили, а он не приехал», — заявил турецкий лидер.
Он добавил, что турецкая сторона ждала этого визита.

До этого близкая к турецкому правительству газета Türkiye сообщала, что парламент государства приглашал выступить Аббаса в одно время с выступлением израильского премьера Биньямина Нетаньяху в конгрессе Соединённых Штатов, однако палестинская сторона не ответила чётко на предложение.

Ранее сообщалось, что в Киеве готовят гуманитарный коридор через Турцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#турция
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Командующий китайскими ВМС прибыл в Россию для участия в военно-морском параде
Командующий ВМС Китая прибыл в РФ для участия в параде ВМФ в Петербурге
27 июля 2024, 21:19

Фото: istock / btgbtg

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин встретился с командующим военно-морскими силами Мьянмы контр-адмиралом Хтейн Вином. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
На встрече стороны обсудили взаимодействие в военно-морской области. Отмечается, что они положительно охарактеризовали динамично развивающиеся взаимовыгодные отношения в этой сфере и подтвердили желание максимально эффективно задействовать наработанный потенциал с целью углубления сотрудничества.

Фомин выразил благодарность КНР за активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Военно-морского флота в Петербурге и Владивостоке.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и рассказал о тайной операции Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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