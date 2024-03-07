В США заявили об оторванности Байдена от жизни

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Сенатор Республиканской партии Кэйти Бритт прокомментировала итоги выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом в интервью журналу Punchbowl.
Бритт обвинила Байдена в отрыве от жизни и подчеркнула, что американский лидер выбился из колеи.
Ранее сообщалось, что Джозеф Байден планирует отправить Киеву 200 миллионов долларов из бюджета армии США.
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«Последствия ставят под угрозу будущее Америки», – заявила она.
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Александр Климов