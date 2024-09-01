В столице Буркина-Фасо публично сожгли флаг Украины

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В Буркина-Фасо Уагадугу прошел митинг против поддержки Украиной африканских террористов, сообщает Burkina24.
По словам журналистов, они обвинили Украину в «махинации» на фоне террористических атак в Сахеле. Протестующие несли транспаранты с надписью «Украина – государство-террорист». Они сожгли украинский флаг в знак разрыва отношений с союзниками Альянса стран Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) с Киевом.
Ранее официальные лица Буркина-Фасо раскритиковали антитеррористическую позицию Украины и призвали власти страны «взять себя в руки». Руководство страны было возмущено тем, что посольство Украины в Сенегале опубликовало видеоролик о нападении в Мали бойцов-туарегов на бойцов частной военной компании «Вагнер».
Буркина-Фасо также обвинила Украину в поддержке террористов в Мали и призвала международное сообщество дать оценку таким действиям.
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Ранее официальные лица Буркина-Фасо раскритиковали антитеррористическую позицию Украины и призвали власти страны «взять себя в руки». Руководство страны было возмущено тем, что посольство Украины в Сенегале опубликовало видеоролик о нападении в Мали бойцов-туарегов на бойцов частной военной компании «Вагнер».
Буркина-Фасо также обвинила Украину в поддержке террористов в Мали и призвала международное сообщество дать оценку таким действиям.
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Александр Климов