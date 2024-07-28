Попадание бойцов ЧВК «Вагнер» в засаду туарегов назвали чередой случайностей

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То, что бойцы группировки ЧВК «Вагнер» попали в засаду, устроенную туарегами, вызвано чередой случайностей. Что касается одного из бывших командиров Евгения Пригожина Антона Елизарова с позывным Лотос, то он не попадал в плен, его там просто не было.
Об этом сообщил связанный с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» телеграм-канал Condottiero. Автор канала назвал успех засады туарегов чередой случайностей в противодействии «Аль-Каиды»* и ЧВК. К ним относится, например, разразившаяся песчаная буря, которая не позволила вагнеровцам использовать авиацию для помощи своим товарищам. Говоря о потерях, автор поста назвал их не критичными, но болезненными.
Автор Condottiero также опроверг информацию о том, что командир группы Лотос попал в плен. По его словам, Елизаров жив и находится в другом месте. Что касается ранения, то оно было получено Лотосом ещё в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов