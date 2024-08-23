В Британии высказались о хвастовстве Украины своими действиями в Мали

Фото: iStock/Silent_GOS
Украина потерпела «символическое поражение», после того как похвасталась причастностью к налету боевиков на колонну ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом сообщает британская газета Times.
Согласно информации издания, после «хвастливых заявлений» на Киев ополчились власти некоторых африканских государств. Во вторник, 20 августа, главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН, где прозвучал призыв принять меры против Украины из-за поддержки Киевом террористических действий в Африке.
Напомним, в ночь на 28 июля стало известно, что колонна подготовленных бойцов ЧВК «Вагнер» и армии Мали попала в засаду туарегской группировке «Координация движений Азавада». В тот момент группа «Вагнера» понесла значительные потери, еще несколько человек попали в плен.
Читайте также:
Всех пленных бойцов ЧВК «Вагнер» выкупили у туарегов в Мали
Причастность Украины к засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали: опубликованы доказательства
Попадание бойцов ЧВК «Вагнер» в засаду туарегов назвали чередой случайностей
Екатерина Коршунова