В Сумах и Сумской области Украины отключили свет

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В Сумской и Сумской областях Украины частично погас свет, пишет украинское «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на СМИ и читателей.
«Напомним, на сегодня графики отключений по Украине не вводились», – отмечается в публикации.
Причина перебоев не раскрывается.
Ранее в Николаеве произошел взрыв. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской области с 00:25 9 июня.
Напомним, «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. В настоящее время в стране недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы.
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Александр Климов