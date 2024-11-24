В Турции обвинили США и Британию в начале конфликта на Украине

Фото: iStock/naumoid
Причиной конфликта на Украине стали США и Великобритания, заявил колумнист Hrriyet Абдулкадир Сельви, сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала AHaber.
Он прокомментировал ситуацию с запуском «Орешника». По мнению эксперта, президент России Владимир Путин указал Западу, что он мешает сторонам конфликта сесть за стол переговоров.
21 ноября Россия нанесла удар по комплексу Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения.
Читайте также:
Турция не пустила президента Израиля в Баку
Турция разорвала отношения с Израилем
«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем
«Путин по сути говорит: "Вы бросаете нам вызов, я это вижу и использую гиперзвуковую ракету. Теперь я буду использовать козырь в виде ракеты с ядерным боезарядом"», – обвинил обозреватель США и Британию в начале украинского конфликта.
21 ноября Россия нанесла удар по комплексу Южного машиностроительного завода им. Макарова в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения.
Читайте также:
Турция не пустила президента Израиля в Баку
Турция разорвала отношения с Израилем
«Катастрофа библейского масштаба»: Ливан и Турция могут вступить в войну с Израилем
Александр Климов