В Турции обвинили США и Британию в начале конфликта на Украине

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сотрудничает со многими странами по военно-технической линии, особенно в области военной техники, у Москвы есть союзники. Как сообщает РИА Новости, он упомянул об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.