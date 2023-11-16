В Турции призвали парламент обсудить выход из НАТО вместо членства в нём Швеции

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Представители фракции Турецкой коммунистической партии (ТРК) в парламенте страны назвали «постыдным» обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО. Они предложили вместо этого обсудить вопрос выхода Турции из альянса.
В политической партии выразили опасение, что вступление в Североатлантический альянс Швеции приведет к еще большему нарастанию международной напряженности. Само НАТО турецкие коммунисты назвали террористической организацией. Они призвали парламент страны не одобрять ее расширение, а рассмотреть вопрос о выходе из нее Турции.
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