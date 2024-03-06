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Западные державы попытаются затянуть конфликт на Украине с помощью усилий военных специалистов и диверсий, сообщил обозреватель турецкой газеты Сumhuriyet Мехмет Али Гюлер.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне пообещал, что его страна не будет пересекать границу соучастия в конфликте на Украине.
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Александр Климов