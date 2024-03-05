Посол Антонов: РФ и НАТО стоят перед опасностью прямого вооружённого конфликта

РИА Новости/Илья Питалев
Россия и НАТО в настоящее время стоят перед опасностью прямого вооружённого столкновения. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Такой сценарий был бы невозможен без одобрения Вашингтона, подчеркнул Антонов. Поэтому, к сожалению, можно сделать вывод о всё возрастающей угрозе прямого военного столкновения между Россией и НАТО, заключил российский посол.
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