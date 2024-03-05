Новый президент Венгрии одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

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Президент Венгрии Тамаш Шуйок одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, об этом сообщает его пресс-служба.
«Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО», — говорится в сообщении.
На посту главы государства это первое политическое решение. Напомним, что 26 февраля Шуйока был избран президентом страны. За него проголосовали члены правительства. Ранее Тамаш Шуйока говорил, что Швеция присоединится к блоку в скором времени, однако для этого необходимо выполнить некоторые формальности.
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