Новый президент Венгрии одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

По мнению Госдепартамента США, опубликованного в американском федеральном реестре, перечисленные организации и лица, входящие в них, якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.