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Новый президент Венгрии одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

05 марта 2024, 18:28
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Венгрии Тамаш Шуйок одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО, об этом сообщает его пресс-служба.
«Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО», — говорится в сообщении.

На посту главы государства это первое политическое решение. Напомним, что 26 февраля Шуйока был избран президентом страны. За него проголосовали члены правительства. Ранее Тамаш Шуйока говорил, что Швеция присоединится к блоку в скором времени, однако для этого необходимо выполнить некоторые формальности.


Прежде сообщалось, что Венгрия будет претендовать на территории Украины после завершения конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Воздушно-космические силы РФ и ЧВК «Вагнер» попали в санкционный список США
Госдеп США вводит санкции в отношении Воздушно-космических сил РФ и ЧВК «Вагнер»
05 марта 2024, 18:43

Фото: iStock/rarrarorro

По мнению Госдепартамента США, опубликованного в американском федеральном реестре, перечисленные организации и лица, входящие в них, якобы нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе и ядерного оружия, в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Под ограничения американского ведомства попали ВКС РФ, включая все их подразделения и дочерние компании, ЧВК «Вагнер» и все ее подразделения и дочерние компании, компания «Элтехнорд» и все ее дочерние компании, россиянин Павел Шевелин и гражданин Северной Кореи Рим Ён Хёк.

Срок действия рестрикций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США.

В чем конкретно заключаются предъявляемые структурам и лицам претензии, власти Соединенных Штатов Америки не уточняют.

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#сша
#санкции
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Премьер-министр Болгарии подает в отставку
Премьер-министр Болгарии Денков озвучил свое намерение уйти в отставку
05 марта 2024, 18:28

Фото: iStock/pcess609

Премьер-министр Болгарии Николай Денков озвучил свое решение 6 марта на брифинге по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
Существует нормальная конституционная процедура, и правительство продолжит выполнять свои обязанности, пока не будет принято следующее решение. Если ему не будут мешать работать, то драмы никакой нет, — сказал глава болгарского кабмина.

Заявление премьер-министра сегодня поступило в канцелярию парламента. Кто будет возглавлять Министерство иностранных дел Болгарии при новом правительстве пока неизвестно. Все политические назначения будут проводиться в рамках закона и будут нести в себе легитимную силу. При этом, в ГЕРБ-СДС заявили, что нового кабинета министров во главе с Марией Габриэль не будет без коалиционного соглашения, о котором лидер партии объявит завтра.

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#болгария
#правительство
#премьер-министр
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Мария Захарова объяснила причины предстоящей отставки Нуланд
МИД РФ: Нуланд уходит в отставку из-за провала антироссийского курса
05 марта 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд собирается в ближайшие недели уйти в отставку. Это решение связано с провалом антироссийского курса администрации американского президента Джозефа Байдена.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении в ближайшее время уйти в отставку.

Российский дипломат в своём телеграм-канале написала, что настоящую причину американские чиновники, конечно, не назовут, но она и так очевидна. Это неудачи антироссийского курса администрации Белого дома. Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве краеугольного камня американской внешнеполитической концепции, этим же камнем тянет демократов на дно, заключила спикер МИД РФ.

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Названо американское оружие, приготовленное для массового удара по России
Военный эксперт Прохватилов: Для удара по РФ у США есть четыре субмарины «Огайо»
05 марта 2024, 16:56

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Военный эксперт Владимир Прохватилов назвал вид вооружений, которым располагает армия США для возможного нанесения массированного удара по территории России. По его словам, это четыре подводные лодки класса «Огайо».
Каждая из таких субмарин несёт на борту 154 крылатые ракеты «Томагавк», передаёт издание NEWS.RU. Специалист пояснил, что эти ракеты станут достаточно грозным оружием в случае, если они будут запущены по настильной траектории из акватории Средиземного моря, так как тогда их сложно будет перехватить. На каждый «Томагавк» потребуется как минимум две противоракеты, добавил эксперт.

Прохватилов также считает, что в случае конфликта с Россией войска НАТО с первых секунд будут применять не только тактическое ядерное оружие, но и другие виды вооружений. В том числе альянс может использовать стратегические ракетоносцы B-52 и B-1B, заключил военный специалист.

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#нато
#ракеты
#ядерное оружие
#сша
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В Венгрии заявили об окончании гегемонии Запада
Орбан: Гегемония Запада закончилась
05 марта 2024, 16:08

Фото: iStock/rarrarorro

Гегемония западных стран закончилась, идет формирование нового мирового порядка. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с венгерскими послами. Его слова приводит агентство MTI.
«Гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок, ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать», — заявил Орбан.

По его словам, Запад предпринимал попытки расколоть мир на геополитические блоки и сейчас продолжает оказывать давление на страны, отстаивающие свой суверенитет, включая Венгрию.

Орбан отметил, что Венгрия заинтересована в членстве в Евросоюзе и НАТО, но не в разделении на блоки. Таким образом, Орбан заключил, что Венгрия будет укреплять союз с теми странами, которые также пытаются отстаивать свой суверенитет.

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Премьер-министр Эстонии доказала, что не ест россиян на завтрак
Премьер Эстонии показала своей завтрак после обвинений в «поедании россиян»
05 марта 2024, 15:48

Фото: istock / Arx0nt

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фото своего завтрака после обвинений в «поедании россиян» со стороны издания Politico. Публикацию Каллас разместила на своей странице в соцсети X (Ранее Twitter).

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — подписан снимок утреннего приема пищи.
На опубликованной фотографии — мюсли с черникой и йогуртом, а рядом стакан с напитком.

4 марта информагентство Politico писало, что в Евросоюзе не желают видеть Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, потому что ей «нравится есть россиян на завтрак».

Ранее в Эстонии назвали секрет успеха Владимира Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#соцсети
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#министр
#эстония
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В ФРГ началась дисциплинарная проверка после утечки разговора офицеров
05 марта 2024, 15:05

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

В отношении высокопоставленных немецких военных, участвовавших в перехваченном разговоре об атаке на Крымский мост т возможности использования для этого ракет Taurus, начата дисциплинарная проверка.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он уточнил, что IT-специалисты бундесвера продолжают расследование и проводят криминалистическую экспертизу всех устройств, которые были задействованы во время беседы офицеров, передаёт ТАСС. Глава немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что причина перехвата уже установлена.

Писториус также добавил, что тщательно изучается вопрос, были ли в разговоре затронуты темы, которые в принципе не должны обсуждаться с использованием платформы WebEx, даже если бы она эксплуатировалась надлежащим образом, чего как известно, не происходило. В отношении конференции, один из участников которой подключился по незащищённому каналу, начато предварительное дисциплинарное расследование, заключил Писториус.

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Ермак рассказал Салливану, в каком оружии остро нуждается Киев
Ермак заявил Салливану о нужде Украины в усилении системы ПВО
05 марта 2024, 14:46

Фото: istock / Aterrassi

Украина все еще остро нуждается в усилении системы противовоздушной обороны. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в телефонном разговоре с помощником Джо Байдена по национальный безопасности Джейком Салливаном.

«Руководитель офиса главы государства акцентировал, что <...> потребность в усилении системы ПВО Украины остается чрезвычайно острой», — сказано в сообщении Офиса Владимира Зеленского.
Ермак подчеркнул, что американская сторона должна помочь Украине с поставками дополнительных средств ПВО из-за участившихся атак Вооруженных сил РФ по военным объектам.

Отмечается, что последний раз Ермак говорил о потребности Киева в системах ПВО 2 февраля, просив у Вашингтона предоставить их. Но Штаты все еще ничего не отправили Незалежной.

Ранее в Госдуме рассказали, откуда могли запустить долетевшие до Петербурга дроны ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#украина
#страны
#рф
#пво
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Эксперты рассказали о схеме подготовки Зеленского к мирным переговорам с Россией
FA: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией
05 марта 2024, 14:24

Украинский конфликт рано или поздно закончится за столом переговоров, поэтому президент Владимир Зеленский, вероятнее всего, смягчит указ о запрете диалога с РФ в рамках подготовки правовой базы для их проведения. Такое предположение сделали колумнисты издания Foreign Affairs.

«Киев мог бы уточнить, что указ [о запрете переговоров - прим.ред.] распространяется только на президента России [Владимира Путина - прим.ред.], а не на других представителей российского правительства», — описывают возможную схему подготовки к переговорам эксперты по международным отношениям Сэмюэл Чарап и Джереми Шапиро.
По их мнению, начинать переговоры еще рано, но важно дать сигналы о готовности к диалогу. Аналитики отмечают, что изменение риторики официальных лиц Запада и назначение специальных представителей по конфликтной дипломатии могли бы стать сигналами для Российской Федерации о готовности Соединенных Штатов и Европы к участию в возможных переговорах.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал решение Зеленского об отстранении Валерия Залужного ошибкой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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