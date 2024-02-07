В Турции заявили о переносе визита Путина в страну

Фото: сайт Кремля
Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию перенесен на более поздний срок. Причиной этому стали «график выборов в двух странах и занятость». Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.
До этого сообщалось, что российский лидер посетит Турцию 12 февраля. Теперь
По данным источника издания РИА Новости, предварительно было принято решение отложить визит на конец апреля – начало мая.
Ранее стало известно, что Путин согласился дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявила, что причиной этому стала отличающаяся от остальных западных обозревателей позиция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По данным источника издания РИА Новости, предварительно было принято решение отложить визит на конец апреля – начало мая.
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Алина Юрчак