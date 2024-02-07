На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что уверен в общения бывшего президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. Дуда вспомнил о совместной работе с Трамом, когда он был президентом Соединенных Штатов. Об этом пишут РИА Новости.