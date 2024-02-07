На Украине опасаются бунта после увольнения Залужного

В СБУ предупредили офис президента Украины Владимира Зеленского о возможном бунте после увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники.
Издание утверждает, что отставку Залужного должны были объявить еще 2 февраля, однако это отложили из-за опасений СБУ, что могут начаться беспорядки как в городе, так и среди военных.
Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного и ещё целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».
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«В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве. Некоторые из действующих комбатов и комбригов в ВСУ тогда же получили от СБУ просьбу внимательнее следить за личным составом, чтобы никто не покидал позиций и не планировал перемещения», - говорится в статье.
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Элина Позднякова