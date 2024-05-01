В Варшаве прошёл марш протеста против вовлечения Польши в украинский конфликт

Фото: телеграм-канал РИА Новости
По улицам Варшавы прошёл марш протеста, в котором приняли участие сотни человек. Участники акции выступали против вовлечения Польши в украинский конфликт.
На транспарантах, которые несли протестующие, можно было увидеть антивоенные лозунги и надписи «Это не наша война», передаёт РИА Новости. Кроме того, участники акции требовали от властей прекратить поставки Киеву вооружений и боевой техники. По мнению участников марша, правительство должно беспокоиться о благосостоянии собственной страны и её граждан, а не накачивать оружием соседнюю, что только затягивает военные действия.
Шествие закончилось митингом, на котором звучали те же лозунги: Польша не должна быть вовлечена в вооружённое противостояние на Украине, следует прекратить поставки Киеву вооружений.
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Александр Бойцов