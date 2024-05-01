Ряд фирм отказывается заключать с Пентагоном контракты на поставки оружия Киеву

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Пентагон сталкивается с определёнными трудностями при заключении контрактов для пополнения собственных запасов на армейских складах. Это необходимо делать в рамках процесса поставок оружия Киеву.
Как сообщается в отчёте Контрольно-финансового управления Конгресса GAO (Government Accountability Office), многие поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения с американским военным ведомством по фиксированным ценам. Изначально Пентагон планировал заключить долгосрочные контракты на замену пяти видов вооружений, поставляемых Украине.
Кроме того, в военном ведомстве выявили многочисленные проблемы, связанные с цепочками поставок. В них входят длительные сроки поставок, устаревание запчастей и ограничения поставщиков.
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Александр Бойцов