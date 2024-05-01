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Ряд фирм отказывается заключать с Пентагоном контракты на поставки оружия Киеву

01 мая 2024, 10:07
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Пентагон сталкивается с определёнными трудностями при заключении контрактов для пополнения собственных запасов на армейских складах. Это необходимо делать в рамках процесса поставок оружия Киеву.


Как сообщается в отчёте Контрольно-финансового управления Конгресса GAO (Government Accountability Office), многие поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения с американским военным ведомством по фиксированным ценам. Изначально Пентагон планировал заключить долгосрочные контракты на замену пяти видов вооружений, поставляемых Украине.

Кроме того, в военном ведомстве выявили многочисленные проблемы, связанные с цепочками поставок. В них входят длительные сроки поставок, устаревание запчастей и ограничения поставщиков.

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«Популярнее всех вместе взятых»: В США признали статус Путина перед западными политиками
Джонсон: Запад недооценил популярность президента РФ Владимира Путина
01 мая 2024, 10:57

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин является самым популярным мировым политиком, с таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для Dialogue Works.
«Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых», — прокомментировал ситуацию Джонсон.

Американский эксперт также подчеркнул, что Запад сильно просчитался, решив, что санкции заставят мировое сообщество отвернуться от Владимира Путина.

Западные политики абсолютно оторваны от реальности, если не могут признать статус и популярность главы российского государства, заключил бывший аналитик ЦРУ.

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#владимир путин
#сша
#россия
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Медведев поздравил россиян с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
01 мая 2024, 10:55

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с праздником 1 Мая. Для этого он использовал плакат советской эпохи, на котором одетого в нацистскую форму Зеленского сносит снарядами, отлетающими под ударами молота рабочего.
«Каждый удар молота — удар по врагу!» — гласит надпись под изображением. После своего креативного поздравления Медведев, который является первым заместителем главы военно-промышленной комиссии и уделяет особое внимание производству вооружений, отметил, что у России есть всё необходимое для победы в спецоперации — технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели.

Фото: телеграм-канал Медведева

Политик также добавил, что российские предприятия сегодня выпускают грозное оружие, перед которым «трепещут враги». Кроме того, по его словам, страна производит всё необходимое для комфортной жизни людей.

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#оружие
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#медведев
#удар
#рабочий
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СБУ проводит обыски у митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки
01 мая 2024, 10:33

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Сотрудники СБУ пришли с обыском к митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке, об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбах.
«Служба безопасности Украины проводит обыски у митрополита УПЦ Запорожского и Мелитопольского Луки, в миру — Андрей Коваленко. Следственные действия проходят утром 1 мая в Запорожье», — уточняется в сообщении издания.

Уточняется, что митрополита подозревают в поддержке специальной военной операции на Украине.

Напомним, гонения на представителей канонической УПЦ на Украине приобрели массовый характер после начала СВО. Мировое сообщество ни разу не выступило с осуждением захвата православных храмов и гонения на священнослужителей.

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#церковь
#сбу
#украина
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Грузинская полиция задержала 63 человека во время протестов у здания парламента
01 мая 2024, 10:15

Фото: istockphoto/Diy13

Во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси правоохранители задержали 63 человека. Шестеро полицейских получили ранения в столкновениях с митингующими.
Об этом на брифинге сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, граждане были задержаны по 166-й и 173-й статьям — за мелкое хулиганство и неподчинение требованиям полиции. Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах бросали в правоохранителей камни, бутылки и тяжёлые предметы. Шестеро полицейских, получивших ранения, госпитализированы, добавил замминистра.

По его словам, акция приняла полностью насильственный характер. Митингующие совершали противоправные действия, пытаясь заблокировать выходы из здания парламента, где проходило пленарное заседание, а также мешали автомобильному движению на набережной.

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#парламент
#закон
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DM: Британия намерена участвовать в создании «Небесного щита» против России
01 мая 2024, 09:50

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Великобритания планирует принять участие в разработке новой общеевропейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит». Её создают специально для борьбы с Россией.
Об этом сообщил министр обороны Соединённого Королевства Грант Шаппс. Глава британского Минобороны подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу, передаёт издание Daily Mail. Он уточнил, что такой проект необходим для перехвата ракетных ударов и атак беспилотников со стороны таких противников, как Россия.

По словам Шаппса, переговоры Лондона с европейскими партнёрами на эту тему сейчас находятся в самой ранней стадии. Сейчас они ищут возможные варианты реализации проекта. Министр обороны напомнил, что Великобритания обладает «многоуровневой защитой», в которую входят, например, сверхзвуковые самолёты «Тайфун», так что британский вклад в создание «Небесного щита» будет весомым.

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#переговоры
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Героя СВО могут депортировать в Узбекистан и посадить в тюрьму
Участнику СВО Житнику грозит депортация в Узбекистан и уголовный срок
01 мая 2024, 09:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Участвовавшего в освобождении Мариуполя гражданина Узбекистана Павла Житника могут депортировать на родину и посадить в тюрьму, об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Как рассказал сам военный, он приехал в ДНР ещё в 2018 году. Сперва он участвовал в боевых действиях в составе «Пятнашки», а затем перевелся в ОБТФ «Каскад». Житник участвовал в освобождении Мариуполя, и был награждён медалью за «Освобождение Мариуполя».

Летом 2023 года Житник воевал на Временском выступе, где были сосредоточены основные силы контрнаступления ВСУ. Там он получил серьёзное ранение, из-за которого пока не может вернуться в ряды военных. Как пишет РИА, у агентства в распоряжении имеется справка, подтверждающая ранение Житника.

«ОБТФ «Каскад» расформировывают, в районе месяца еще осталось. Получается, у меня нет законных оснований находиться здесь (ДНР). По российским законам, у меня должна быть миграционная карта, но я устроился на службу, мне сказали: «Можешь ее выкидывать, ты служишь, и здесь не Россия». Я ее по итогу выкинул, а теперь меня уволят и все — нет законных оснований тут находиться», — рассказал Житника.

Он также сообщил, что за время службы в Донецкой Народной Республике успел жениться. У них с супругой есть совместный ребёнок, которого он не может содержать из-за отсутствия возможности получить гражданство или ВНЖ и устроиться на работу.

Житник уточнил, что если его всё же депортируют в Узбекистан, то он получит минимум 10 лет лишения свободы за наёмничество.

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#сво
#узбекистан
#днр
#депортация
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МРОТ в России планируют увеличить до 30 тысяч рублей
01 мая 2024, 08:44

Фото: istockphoto/Natalya Vilman

Минимальный размер оплаты труда в России предлагается увеличить с 19,2 тысячи до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект направил на отзыв в правительство председатель комитета Государственной думы РФ по труду Ярослав Нилов.
В документе указывается, что низкий уровень оплаты труда приводит к необоснованной и значительной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, а также тормозит валовой внутренний продукт (ВВП) страны. Всё вместе это приводит к заметному росту теневого сегмента в экономике и усилению социальной напряжённости, передают «Известия».

Эксперты полагают, что повышение МРОТ будет способствовать увеличению прожиточного минимума, а также повлечёт за собой рост медианной заработной платы и размеров социальных пособий. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен на обеспечение достойного уровня жизни граждан России в условиях роста инфляции и снижения доходов населения на фоне введения антироссийских санкций.

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#страны
#эксперты
#рост
#мрот
#ввп
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Норвегия выделит Украине помощь в размере 600 миллионов долларов
01 мая 2024, 05:05

Фото: istock / Derek Brumby

Норвегия выделит новую помощь Украине в размере 600 миллионов долларов. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский в социальной сети X.
«Я благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стёрезой за его решение увеличить поддержку Украины на 600 миллионов долларов в этом году», — сказано в публикации.
Глава Незалежной добавил, что большинство денег используют для укрепления противовоздушной обороны.

В марте в кабмине Украины сообщили, что Норвегия предоставила Киеву финансовую помощь в размере более 500 миллионов долларов с начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
#президент
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#норвегия
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Россия выступила против резолюции БиГ по Сребренице в Генассамблеи ООН
Небензя: РФ выступает категорически против резолюции по Сребренице в ГА ООН
01 мая 2024, 04:07

Фото: Сайт Кремля

Проект резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице однобокий, политически заряженный и не отвечает заявленным целям. С таким заявлением в ходе заседания СБ ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Он также назвал этот проект резолюции не имеющим ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о событиях 1995 года.

Небензя подчеркнул, что авторы резолюции хотели зафиксировать отвечающую их интересам трактовку исторических событий. Как считает постпред, документ не отвечает задаче межнационального примирения в Боснии и Герцеговине, так как многие народы хранят «скелеты в шкафу» и таят «обиды друг на друга».

Ранее сообщалось, что суд ООН не стал принимать меры против Германии из-за поставок оружия Израилю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#проект
#оон
#василий небензя
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