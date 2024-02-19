В Японии отменили послание Зеленского на конференции по Украине

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На японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и восстановлению Украины, которая началась 19 февраля в Токио, отменили видеопослание президента Украины Владимира Зеленского по неким причинам с украинской стороны.
«Планировалось показать видеопослание президента Зеленского, однако в связи с причинами с украинской стороны оно было отменено», - сообщили модераторы конференции.
В рамках данной конференции планируется определить семь конкретных путей для оказания помощи в восстановлении Украины. В том числе в области сельского хозяйства и животноводства, разборе завалов и разминировании, улучшения условий жизни, а также в борьбе с коррупцией.
За два последних года Япония предоставила Украине 7,6 миллиарда долларов помощи.
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Элина Позднякова