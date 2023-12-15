Япония собралась заморозить активы более 40 российских организаций

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МИД японии на официальном сайте опубликовал перечень из 43 организаций из России и одной компании из Объединённых Арабских Эмиратов, чьи активы собираются заморозить. Об этом информирует РИА Новости.
В список попали такие организации как, АО НИИ «Вектор», компания «Патриот», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», Научно-производственное объединение «Алмаз» им. Расплетина и другие.
Помимо того, Токио ввел ограничения на экспорт для 57 российских компаний. Также японские власти запретили импорт российских непромышленных алмазов.
Также стало известно, что Токио ввело персональные санкции против уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ещё 34 граждан Российской Федерации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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