Япония выделит Украине помощь размером более $4 млрд

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Деньги будут направлены напрямую и через Всемирный банк.
ТАСС сообщает, что Правительство Японии планирует оказать Украине помощь в размере $4,5 млрд. Об этом рассказал премьер-министр Японии Фумио Кисида на онлайн-переговорах с лидерами G7.
В общей сложности на поддержку Украины выделят $4,5 млрд. Также японский премьер уверил, что страна сохраняет настрой на продолжение помощи украинской стороне и сохранение санкций против России.
Ранее в японском МИД заявили, что с января 2024 года японская сторона в соответствии с договоренностями на уровне G7 введёт меры, ограничивающие импорт алмазов из России.
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«Япония решила предоставить дополнительную поддержку в размере $1 млрд, включая помощь на восстановление и реконструкцию, а также гуманитарную помощь»,-рассказали в ведомстве.
Ранее в японском МИД заявили, что с января 2024 года японская сторона в соответствии с договоренностями на уровне G7 введёт меры, ограничивающие импорт алмазов из России.
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Мария Фирсова