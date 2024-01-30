Набиуллина: Расчёты России и БРИКС в национальных валютах увеличились до 85%

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Доля стран, входящих в БРИКС, в торговом балансе России за последние два года увеличилась в два раза и составляет теперь 40%. А расчёты с этими государствами в национальных валютах возросли более чем втрое — до 85%.
С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался со вступления в организацию новых членов. На саммите в 2023 году было принято решение о приглашении в БРИКС Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения к союзу новых участников их количество возрастёт до десяти стран с количеством населения 3,6 миллиарда человек, что является почти половиной от общего населения земного шара.
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