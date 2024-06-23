В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине

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Южная Корея откажется от ограничений на поставки оружия Украине, если Россия передаст Северной Корее современные военные технологии. Об этом заявил Чан Хо Чжин, глава управления национальной безопасности администрации президента, в эфире канала KBS.
«Все зависит от действий России. Будут ли для нас сохраняться какие-то ограничения, если Россия предоставит высокоточное вооружение Северной Корее?» — отметил Чан Хо Чжин.Он также не уточнил, какое именно оружие и при каких условиях Сеул может отправить Киеву, так как, по его словам, это ослабит «рычаг влияния» на Москву.
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