Южная Корея пересмотрит вопрос о поставках оружия Украине

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Южная Корея пересмотрит свою позицию относительно поставок оружия Украине, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на анонимные источники.
По словам одного из чиновников, руководство Южной Кореи планирует пересмотреть текущую политику касательно военной помощи Украине. В данный момент страна не оказывает прямую военную поддержку Киеву.
Ранее сообщалось, что Южная Корея предоставила США 155-миллиметровые боеприпасы. Вашингтон затем отправил эти снаряды в Украину, что позволило Сеулу оказать косвенную военную помощь, не становясь прямым поставщиком.
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Артем Кузьмин