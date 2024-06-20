Южная Корея назвала военное партнёрство России и КНДР «нарушением резолюций» ООН

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Южная Корея выразила сожаление касательно возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР, а также назвала его нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили в МИД Республики Корея.
В МИД Южной Кореи подчеркнули, что «пристально следили» за визитом российского лидера в КНДР. Представитель внешнеполитического ведомства Лим Су Сок выразил сожаление по поводу подписания договора между Россией и Северной Кореей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Дипломат добавил, что Южная Корея продолжит работу с союзниками и дружественными странами для решительного ответа на угрожающие безопасности страны действия. Лим Су Сок заключил, что после тщательного анализа и оценки визита главы российского государства в КНДР Сеул примет соответствующие меры.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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Дипломат добавил, что Южная Корея продолжит работу с союзниками и дружественными странами для решительного ответа на угрожающие безопасности страны действия. Лим Су Сок заключил, что после тщательного анализа и оценки визита главы российского государства в КНДР Сеул примет соответствующие меры.
Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин посетил КНДР с государственным визитом. Лидеры государств подписали соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство.
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Екатерина Коршунова