В Южной Корее рассказали, сколько пролетела запущенная КНДР ракета

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Южнокорейские военные заявили, что ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.
По данным ведомства, военнослужащие усилили наблюдение и контроль в рамках подготовки к возможным дальнейшим запускам. Уточняется, что также происходит тесный обмен данными о северокорейских баллистических ракетах с Вашингтоном и Токио.
Напомним, КНДР впервые в этом году запустила баллистическую ракету средней дальности в сторону Японского моря из района Пхеньяна.
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