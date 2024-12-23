РФ могла получить от КНДР баллистическую ракету дальностью поражения до трех тысяч км

Фото: iStock/Gerasimov174
КНДР могла передать России баллистическую ракету Pukguksong-2 («Полярная звезда»). Об этом пишет Defense Express.
На днях в сети появилось видео с очередным эшелоном вооружения и военной техники из КНДР, передвижение которого якобы было зафиксировано в Тюменской области.
При этом автор считает, что есть вероятность того, что КНДР и РФ договорились об усилении российских войск большим количеством вооружения.
По данным издания, северокорейская баллистическая ракета Pukguksong-2 имеет дальность поражения от 1200 до 3000 км и даже более. Она создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому точные ее характеристики неизвестны.
Читайте также:
Песков высказался о якобы гибели северокорейских бойцов в Курской области
В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО
В России оценили ракету Bulsae-4 КНДР
«Конечно, пока нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что это именно та ракета, до появления более четких изображений или официальных комментариев», — говорится в статье.
При этом автор считает, что есть вероятность того, что КНДР и РФ договорились об усилении российских войск большим количеством вооружения.
По данным издания, северокорейская баллистическая ракета Pukguksong-2 имеет дальность поражения от 1200 до 3000 км и даже более. Она создавалась в условиях повышенной секретности, поэтому точные ее характеристики неизвестны.
Читайте также:
Песков высказался о якобы гибели северокорейских бойцов в Курской области
В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО
В России оценили ракету Bulsae-4 КНДР
Элина Позднякова