Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении пожелал России победы в 2025 году

Ким Чен Ын (фото: kremlin.ru)
Лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении, направленном президенту России Владимиру Путину, пожелал, чтобы 2025 год принёс победу российской армии и народа над неонацистами. Об этом сообщает корейское Центральной телеграфное агентство (ЦТАК).
Северокорейский лидер пожелал России достижения великой победы, Путину – ещё больших успехов в тяжёлой и ответственной деятельности руководство страной, а россиянам – счастья, благосостояния и процветания.
Также Ким Чен Ын в своём поздравлении указал на теплые отношения между Россией и Северной Кореей и отважность ВС РФ. Глава государства от себя лично и от имени всех северокорейцев и армии КНДР направил поздравления «братскому российскому народу» и всем военнослужащим армии России.
Читайте также:
Военные из КНДР могут участвовать в параде Победы в Москве в 2025 году
РЖД: Россия возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей
Путин не поздравил глав недружественных к России стран
Анастасия Чинкова