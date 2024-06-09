В Женеве официально запретят демонстрацию свастики

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В Женеве на законодательном уровне запретят демонстрацию свастики и других «символов ненависти». Об этом сообщается на сайте телекомпании RTS.
Это решение было принято жителями города в ходе референдума, прошедшего 9 июня, и поддержано почти 85% голосовавших. Женева стала первым кантоном Швейцарии, где был принят подобный закон.
Ранее немецкая газета Spiegel, ссылаясь на главу Государственного студсовета Саксонии Эми Кирхгоф, сообщала, что учащиеся школ в восточной Германии стали чаще рисовать свастику на стенах и партах учебных заведений.
Кирхгоф объясняет склонность подростков к нацистской символике нехваткой учителей и недостаточным количеством уроков, посвященных политике и истории Германии.
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Ранее немецкая газета Spiegel, ссылаясь на главу Государственного студсовета Саксонии Эми Кирхгоф, сообщала, что учащиеся школ в восточной Германии стали чаще рисовать свастику на стенах и партах учебных заведений.
Кирхгоф объясняет склонность подростков к нацистской символике нехваткой учителей и недостаточным количеством уроков, посвященных политике и истории Германии.
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Артем Кузьмин