ВАРПЭ: Прибалтийские страны хотят оставить Европу без российской рыбы

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Страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном рыбном промысле, желают получить конкурентное преимущество. Тем самым они хотят оставить европейских потребителей без российской рыбы.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Такая политика прибалтийских государств может привести к дефициту и росту цен на рынке Евросоюза, добавил он.
Президент ВАРПЭ подчеркнул, что все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период сезонных запретов голословны. Добыча рыбы в России жёстко регламентируется, а уловы контролируются. Заявления о том, что действия российских рыбаков угрожают популяциям промысловых рыб делаются прибалтами исключительно с целью вытеснения России из мирового рыбного хозяйства, уверен Зверев.
В реальности конкурентов из стран Балтии заботит исключительно собственная прибыль, продолжил он. Их компании только выиграют от повышения цен в ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать на европейский рынок и возникнет дефицит, заключил президент ВАРПЭ.
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Президент ВАРПЭ подчеркнул, что все обвинения российских рыбаков в ведении промысла в период сезонных запретов голословны. Добыча рыбы в России жёстко регламентируется, а уловы контролируются. Заявления о том, что действия российских рыбаков угрожают популяциям промысловых рыб делаются прибалтами исключительно с целью вытеснения России из мирового рыбного хозяйства, уверен Зверев.
В реальности конкурентов из стран Балтии заботит исключительно собственная прибыль, продолжил он. Их компании только выиграют от повышения цен в ЕС, если российская рыбная продукция перестанет поступать на европейский рынок и возникнет дефицит, заключил президент ВАРПЭ.
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Александр Бойцов